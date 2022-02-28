Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Ранен мужчина, состояние тяжелое. Повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, под обстрелы попали:

– по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55, 57, 53 выбиты стекла из окон в жилых домах;

– по ул. Гагарина, 64 (труп прямое попадание, Еременко Оксана Николаевна 14.07.1967 г.р.), известили ГУЧП.

– по ул. Федоренко, д.42 пострадавшая с осколочными ранениями, сотрудники ГСЧС доставили ее в травматическое отделение, состояние средней тяжести;

– есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55 (мужчина с осколочным ранением), сотрудники ГСЧС доставили его в травматическое отделение, состояние пострадавшего тяжелое;

- прямое попадание в легковой автомобиль Самант в районе дома по ул. Гагарина, 55;

– по ул. Гагарина, 57, 56, 53, 55, 58 и по ул. Донецкая 46, 37 перебит газопровод. На место направлена ​​бригада горгаза.

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