Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуация в Буче контролируется. Местами еще продолжаются бои – враг не оставляет попыток подойти к Киеву, однако каждое следующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками. Также местные жители успешно вылавливают российских диверсантов по окрестным лесам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Согласно данным местных властей, секретаря Бучанского горсовета Тараса Шаправского и жителей города на 28 февраля уже можно сказать, что Буча выстояла. Правда, ценой больших разрушений.

Также известно о погибшем защитнике – бучанце Владимире Ковальском, он был участником Революции Достоинства, позже ушел на фронт добровольцем, был ранен на Донбассе во время боя с российскими оккупантами. К сожалению, при обороне Бучи в центре города он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сейчас в Буче почти не работает интернет, из-за повреждения вышки с передатчиками в большинстве районов исчезла мобильная связь (только кое-где "ловит" Водафон), многие частные дома и многоэтажки остались без света, газа и воды. Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена. На видео мэр находится на улице Вокзальной – артерии города, соединяющей Бучу с Ирпенем.





В городе также пострадал центральный район – через него по "Варшавке" (трасса на Киев) пыталась прорваться в столицу вражеская колонна. Российские военные были остановлены украинскими защитниками.

Чтобы остановить движение колонны русских военных, обычные бучанцы делали, что могли. Те, кто не мог воевать с оружием в руках, забрасывал вражескую технику коктейлями Молотова.









