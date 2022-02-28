Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Согласно данным местных властей, секретаря Бучанского горсовета Тараса Шаправского и жителей города на 28 февраля уже можно сказать, что Буча выстояла. Правда, ценой больших разрушений.
Также известно о погибшем защитнике – бучанце Владимире Ковальском, он был участником Революции Достоинства, позже ушел на фронт добровольцем, был ранен на Донбассе во время боя с российскими оккупантами. К сожалению, при обороне Бучи в центре города он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Сейчас в Буче почти не работает интернет, из-за повреждения вышки с передатчиками в большинстве районов исчезла мобильная связь (только кое-где "ловит" Водафон), многие частные дома и многоэтажки остались без света, газа и воды. Местные службы в экстренном порядке восстанавливают уничтоженную врагом инфраструктуру, а городской голова Анатолий Федорук обещает, что Буча обязательно будет восстановлена. На видео мэр находится на улице Вокзальной – артерии города, соединяющей Бучу с Ирпенем.
В городе также пострадал центральный район – через него по "Варшавке" (трасса на Киев) пыталась прорваться в столицу вражеская колонна. Российские военные были остановлены украинскими защитниками.
Чтобы остановить движение колонны русских военных, обычные бучанцы делали, что могли. Те, кто не мог воевать с оружием в руках, забрасывал вражескую технику коктейлями Молотова.