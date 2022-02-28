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Рада собралась на Согласительный совет: планируют принять 8 законов, в том числе конфискацию имущества российских юрлиц. ФОТО

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Лидеры фракций и групп Верховной Рады, кроме ОПЗЖ, собрались на согласительный совет парламента 28 февраля, несмотря на военное положение.

" Юлия Клименко из "Голоса" сообщила, что лидеры фракций договорились в ближайшие дни собрать Верховную Раду для принятия 8 законов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"В частности, хотим принять закон о конфискации всего имущества юридических лиц РФ в пользу государства. Закон еще сыроват, мы его будем доделывать", – рассказала она.

Дмитрий Разумков сообщил, что подготовлено также обращение от Верховной Рады к Евросоюзу относительно немедленного принятия Украины в ЕС по специальной процедуре и обращение в Генеральную ассамблею ООН с требованием исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Рада собралась на Согласительный совет: планируют принять 8 законов, в том числе конфискацию имущества российских юрлиц 01

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Топ комментарии

  • radeon
    Примите закон про коллаборантов.Задрали они вкрай,весь юго восток ватный
  • Green sheet
    И пособников окупантов типо Кивы и Мертвечука
  • Muron
    не забудьте про Альфа банк Україна Фрідмана
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