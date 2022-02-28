За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Более 120 тысяч человек пересекли государственную границу Украины на западном участке за прошедшие сутки. До вторжения РФ пассажиропоток был на уровне 50 тысяч человек.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ

"110 тысяч граждан оформлены пограничниками на выезд из Украины, из которых почти 90 тысяч украинцы. При этом самый большой пассажиропоток происходит на польском участке, за прошедшие сутки – 68 тысяч человек", - рассказали в ГНСУ

"Для скорейшего оформления граждан пограничники вместе с коллегами соседних стран прилагают все возможные усилия. Максимально упрощено пограничное оформление, в первую очередь женщинам и детям, в частности минимизирован перечень документов, которые необходимо иметь с собой при выезде из страны. Почти во всех пунктах пропуска обеспечено оформление пешеходов. На границе с Венгрией дополнительно круглосуточно заработали два пункта пропуска. Загруженность пунктов пропуска постоянно освещается на странице Западного регионального управления Западная граница, чтобы граждане имели возможность сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска", - добавили в ведомстве.

Читайте также: Польская железная дорога до 25 марта предоставила украинцам бесплатный проезд поездами категории TLK и IC

Пограничники отметили, что не соответствует действительности информация об ограничениях в выезде за пределы Украины иностранцев.

"В то же время напомним об ограничении выезда мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, на период действия правового режима военного положения", - подчеркнули в ГНСУ.

"Кроме этого, по пересечению границы иностранцами, подчеркнем, не существует дискриминации по расе или национальности, существует исключительно определенная законодательством процедура оформления, которая применяется ко всем национальностям. При этом невозможен проезд через границу вне очереди. Советуем гражданам учесть эту информацию, планируя пересечение границы. При этом просим граждан быть самоорганизованными, находясь в очереди, это ускорит движение через границу", - посоветовали пограничники.







