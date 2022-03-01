Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских "Градов". ФОТОрепортаж

Вчера войска РФ лупили из вражеских "Градов" по жилым кварталам Харькова.

В течение суток сотрудники ГСЧС в Харьковской области 44 раза выезжали по сигналу "Тревога". Из них выездов 25 на ликвидацию пожаров и возгораний (19 в городе и 6 в области), 10 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 10 - другие выезды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили работы по разминированию: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.









За сутки ликвидированы 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.

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г. Харьков:

– ул. Гуревича, горел автомобиль;

– ул. Батумская, горел гараж и автомобиль, в результате обстрела пострадал мужчина;

– ул. Кольцевая, горели 5 автомобилей, в результате артобстрела пострадали два человека и один погиб;

– ул. Тракторостроителей, горели 15 гаражей и 5 автомобилей;

– ул. Светлая, горел гараж и автомобиль;

– пер. 23 Августа, горело 7 автомобилей;

– ул. Балакирева, горело 2 автомобиля;

– ул. Бучмы, горел гараж;

Харьковский район:

с. Рогань, горел жилой дом, в результате артобстрела пострадал 1 человек и 1 погиб;

– ул. 23 Августа, горел гараж;

– ул. Осинова, горел жилой дом;

– ул. Кольцевая, в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы;

- Изюмский район, г. Балаклея, горел жилой дом;

– Харьковский район, с. Рогань, горел жилой дом;

– ул. Кыргызская, в результате попадания снаряда горела электроподстанция мощностью 110/6 кВт и три тонны трансформаторной смазки;

– ул. Танкопия, горело 10 гаражей;

– ул. Морозова, горело складское помещение;

– ул. Енакиевская, горел газопровод на подаче в жилой дом;

– ул. Немышлянская, горелое складское здание;

- пр-т Тракторостроителей, горел гараж;

- Харьковский район, г. Дергачи, горел жилой дом;

– ул. Верхнегиевская, в результате попадания снаряда горело четыре автомобиля, пострадало 15 автомобилей. Повреждена газовая магистраль к дому и повреждены окна ОШ №108.