Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских "Градов". ФОТОрепортаж
В течение суток сотрудники ГСЧС в Харьковской области 44 раза выезжали по сигналу "Тревога". Из них выездов 25 на ликвидацию пожаров и возгораний (19 в городе и 6 в области), 10 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 10 - другие выезды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили работы по разминированию: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.
За сутки ликвидированы 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.
г. Харьков:
– ул. Гуревича, горел автомобиль;
– ул. Батумская, горел гараж и автомобиль, в результате обстрела пострадал мужчина;
– ул. Кольцевая, горели 5 автомобилей, в результате артобстрела пострадали два человека и один погиб;
– ул. Тракторостроителей, горели 15 гаражей и 5 автомобилей;
– ул. Светлая, горел гараж и автомобиль;
– пер. 23 Августа, горело 7 автомобилей;
– ул. Балакирева, горело 2 автомобиля;
– ул. Бучмы, горел гараж;
Харьковский район:
с. Рогань, горел жилой дом, в результате артобстрела пострадал 1 человек и 1 погиб;
– ул. 23 Августа, горел гараж;
– ул. Осинова, горел жилой дом;
– ул. Кольцевая, в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы;
- Изюмский район, г. Балаклея, горел жилой дом;
– Харьковский район, с. Рогань, горел жилой дом;
– ул. Кыргызская, в результате попадания снаряда горела электроподстанция мощностью 110/6 кВт и три тонны трансформаторной смазки;
– ул. Танкопия, горело 10 гаражей;
– ул. Морозова, горело складское помещение;
– ул. Енакиевская, горел газопровод на подаче в жилой дом;
– ул. Немышлянская, горелое складское здание;
- пр-т Тракторостроителей, горел гараж;
- Харьковский район, г. Дергачи, горел жилой дом;
– ул. Верхнегиевская, в результате попадания снаряда горело четыре автомобиля, пострадало 15 автомобилей. Повреждена газовая магистраль к дому и повреждены окна ОШ №108.