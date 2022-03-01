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Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских "Градов". ФОТОрепортаж

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Вчера войска РФ лупили из вражеских "Градов" по жилым кварталам Харькова.

В течение суток сотрудники ГСЧС в Харьковской области 44 раза выезжали по сигналу "Тревога". Из них выездов 25 на ликвидацию пожаров и возгораний (19 в городе и 6 в области), 10 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 10 - другие выезды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили работы по разминированию: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 01
Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 02
Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 03
Последствия вчерашних обстрелов Харькова из российских Градов 04

За сутки ликвидированы 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.

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г. Харьков:

– ул. Гуревича, горел автомобиль;

– ул. Батумская, горел гараж и автомобиль, в результате обстрела пострадал мужчина;

– ул. Кольцевая, горели 5 автомобилей, в результате артобстрела пострадали два человека и один погиб;

– ул. Тракторостроителей, горели 15 гаражей и 5 автомобилей;

– ул. Светлая, горел гараж и автомобиль;

– пер. 23 Августа, горело 7 автомобилей;

– ул. Балакирева, горело 2 автомобиля;

– ул. Бучмы, горел гараж;

Харьковский район:

с. Рогань, горел жилой дом, в результате артобстрела пострадал 1 человек и 1 погиб;

– ул. 23 Августа, горел гараж;

– ул. Осинова, горел жилой дом;

– ул. Кольцевая, в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы;

- Изюмский район, г. Балаклея, горел жилой дом;

– Харьковский район, с. Рогань, горел жилой дом;

– ул. Кыргызская, в результате попадания снаряда горела электроподстанция мощностью 110/6 кВт и три тонны трансформаторной смазки;

– ул. Танкопия, горело 10 гаражей;

– ул. Морозова, горело складское помещение;

– ул. Енакиевская, горел газопровод на подаче в жилой дом;

– ул. Немышлянская, горелое складское здание;

- пр-т Тракторостроителей, горел гараж;

- Харьковский район, г. Дергачи, горел жилой дом;

– ул. Верхнегиевская, в результате попадания снаряда горело четыре автомобиля, пострадало 15 автомобилей. Повреждена газовая магистраль к дому и повреждены окна ОШ №108.

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