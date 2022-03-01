Ликвидированные в Украине российские военнослужащие. ФОТОрепортаж 18+

В сети опубликовали фотографии ликвидированных российских солдат, напавших на Украину. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующие фото в своем телеграмм-канале обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия не несет потери в Украине, заявило Минобороны РФ. Поэтому этот солдат просто лег отдохнуть во время учений".

"Командир роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии успешно демилитаризован украинскими воинами".

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"Имя твое неизвестно, смерть твоя тщетна, и наречет тебя Конашенков именем "Потерьнет..."

"Ахтырка. Добитый оккупант в недобитых доспехах".

"Мечты сбываются. Добрался до Украины. То ли чучелом, то ли тушкой".