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Ликвидированные в Украине российские военнослужащие. ФОТОрепортаж 18+

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В сети опубликовали фотографии ликвидированных российских солдат, напавших на Украину. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующие фото в своем телеграмм-канале обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 01

"Российская армия не несет потери в Украине, заявило Минобороны РФ. Поэтому этот солдат просто лег отдохнуть во время учений".

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 02

"Командир роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии успешно демилитаризован украинскими воинами".

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Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 03

"Имя твое неизвестно, смерть твоя тщетна, и наречет тебя Конашенков именем "Потерьнет..."

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 04

"Ахтырка. Добитый оккупант в недобитых доспехах".

Ликвидированные в Украине российские военнослужащие 05

"Мечты сбываются. Добрался до Украины. То ли чучелом, то ли тушкой".

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Топ комментарии

  • чугунный батон
    Как можно больше фото этих прижмуренных пидаров нужно публиковать где только возможно .
  • Green sheet
    Какие 18+ У меня дети разглядывают кацапские трупы и спрашивают почему так мало
  • Агамемнон
    Свежая несвежая русня. Для релаксации...
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