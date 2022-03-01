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В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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47-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 28 февраля 2022 года вблизи с. Погожая Криница Роменского района местный житель на собственном авто преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали машину танками. 47-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

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В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора 01
В Сумской области оккупанты раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить российскую колонну, - Офис Генпрокурора 02

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Топ комментарии

  • Неоновая Вывеска
    Никакой пощады кацапским сукам!
  • Aleksiey Ykropovich
    Не можна. Цивільні не робіть цього, у хуйла скаженого предсмертна огонія, він надасть наказ скоро вбивати усіх підряд! Беріть зброю до рук бо будете потім вити на зорі.
  • Hanka Panyanka
    смело, но безнадежно..., колонну надо останавливать заграждениями, ежами, рвами, когда она задержалась, лупят по ней из специального оружия... и как бы должно помочь
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