Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере активно документируют преступления Российской Федерации в Украине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Органы Специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере продолжают выполнять свои профессиональные обязанности и конституционные функции органов прокуратуры в условиях фактической войны, развязанной российской федерацией против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Черниговская Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона избрала меру пресечения гражданину российской федерации, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины – заместителю командира взвода – командиру третьего отделения технических средств разведки воинской части 21005 Вооруженных сил Российской Федерации – Буйничеву Константину Сергеевичу (25.01.1983 года рождения), уроженцу с. Киряково Болотнинского района Новосибирской области, РФ. Захватчик зарегистрирован и проживает по адресу: Российская Федерация, Юрга, ул. Пушкина, дом. 12, кв.9.

Прокурором в порядке ст. 615 УПК Украины ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток, начиная со времени его фактического задержания с 24.02.2022 до 25.03.2022.

Следствие осуществляется следователями следственного отдела ЧРУП Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

При процессуальном руководстве Специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере Западного региона в течение 24-28 февраля 2022 года начато 10 уголовных производств по вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В результате обстрела 24 февраля оккупантами аэродрома воинской части в г. Броды Львовской области ранены 2 военнослужащих. В тот же день вооруженные силы РФ обстреляли территорию воинской части в с. Батятичи Львовской области и территорию воинской части в г. Новый Калинов Самборского района Львовской области.

Все сведения о преступлениях внесены в ЕРДР и начато расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Досудебное расследование по этим уголовным производствам осуществляет Управление СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры.

Кроме того, 24 и 25 февраля оккупанты обстреляли объекты воинской части в г. Староконстантинов Хмельницкой области. Проведены осмотры места происшествия на территории воинской части и изъяты части снарядов.

Внесены сведения в ЕРДР и начато расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пересечения государственной границы Украины с целью нанесения ущерба интересам государства, а также ведения агрессивной войны или агрессивных военных действий (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст.437 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура, а досудебное расследование – Управление СБУ в Хмельницкой области.

Кроме того, оккупанты 24 февраля 2022 года обстреляли аэродром воинской части в г. Ивано-Франковск, в результате чего погиб 1 военнослужащий. Также обстреляны аэродром и помещение воинской части в г. Коломыя Ивано-Франковской области. В настоящее время специализированной прокуратурой проведены осмотры места происшествия.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Оккупанты нанесли авиационный удар по аэропорту г. Ривне. В результате этого 2 военнослужащих получили ранения, уничтожена техника воинской части. В настоящее время прокуратурой проведены необходимые первоочередные следственные действия и назначена взрывотехническая экспертиза. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Ривненской области по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пересечение государственной границы Украины с целью нанесения ущерба интересам государства, а также ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. .332-2, ч. 2 ст.437 УК Украины).

Также вооруженные силы России обстреляли 24 февраля аэродром воинской части в г. Луцк. Прокуратурой проведен осмотр территории воинской части, назначена взрывотехническая экспертиза.

Кроме того, оккупант 27 февраля обстрелял территорию воинской части в г. Владимир-Волынский Волынской области, в результате которого погибли 3 военнослужащих и повреждена техника.

Ведомости внесены в ЕРДР и начато расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, диверсии, а также ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий Луцк (ч. 3 ст. 110, ст. 113, ч. 2 ст. 437 КК Украины). Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Волынской области при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры.











