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"Про хохлов что слышно? Не жалей их", - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками. ФОТО

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Опубликована переписка российского захватчика с россиянками (предположительно сестрой и девушкой).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка Любовь Цибульская.

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"Переписка когда-то еще живого российского оккупанта с девушкой в Мордоре. Это все нужно собирать. Потому что по всему миру они сейчас будут делать вид, будто они – жертвы режима. Что виноват Кремль. Нет, мрази, каждый из вас виноват. Все россияне несут ответственность за это. Вы не в лесу все это время были, у вас был доступ к любой информации, вы не могли не знать! Слава невероятным украинским защитникам!

Про хохлов что слышно? Не жалей их, - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками 01
Про хохлов что слышно? Не жалей их, - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками 02

Про хохлов что слышно? Не жалей их, - переписка уже мертвого российского оккупанта с россиянками 03

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
  • Руслан Фнтонь
    Ну в чомусь вона права - жаліти не будемо)
  • Muron
    Ця сука тепер буде народжувати від бурята і китайця
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