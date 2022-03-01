"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа. ФОТОрепортаж
61338133
Генеральный штаб ВСУ заявил, что тысячи новых переносных ракетных комплексов NLAW и Javelin готовы поступить на вооружение украинского войска.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении говорится: Потери РФ за 5 дней: почти 200 танков и около 850 ББМ.
А тысячи NLAW и Javelin еще ждут своего часа.
Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию.
Готовим подарки захватчикам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".