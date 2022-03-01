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"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа. ФОТОрепортаж

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Генеральный штаб ВСУ заявил, что тысячи новых переносных ракетных комплексов NLAW и Javelin готовы поступить на вооружение украинского войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении говорится: Потери РФ за 5 дней: почти 200 танков и около 850 ББМ.

А тысячи NLAW и Javelin еще ждут своего часа.

Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию.

Готовим подарки захватчикам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".

Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 01
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 02
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 03
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ВСУ сообщил оккупантам, что тысячи новых NLAW и Javelin ждут своего часа 04

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Перехватчик
    Сначала надо подготовить психологически
  • Sashko Pavliuk
    Треба не повідомляти, а пиздити до всирачки. Соррі за мій французький.
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