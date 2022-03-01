Новости

Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны. ФОТОрепортаж

2986031
Органы власти в громадах, предприниматели и обычные жители Украины размещают вдоль украинских дорог баннеры и билборды с сообщениями для солдат оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 01

Так, подобные сообщения для армии РФ появились на дорогах Киевской, Николаевской, Сумской областей, вблизи города Ровно, в Днепре и области.

Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 02
Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 03
Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 04


Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 05
Украинцы оставляют послания для оккупантов на дорогах страны 06

Напомним, 24 февраля Россия вторглась в независимую Украину. Войска оккупанта ведут огонь по мирным жителям и многоэтажкам украинских городов. Войска РФ также заходят в Украину с территории Беларуси.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • КузьмичUA
    Я б на их месте вообще всех выгнал, оставил бы только уборщицу, чтоб не разрывать дипломатических отношений.
  • Запорізький козак
    ⚡️ США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта, - сообщают УНН
  • Myko
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости