Новости

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция. ФОТОрепортаж

2411137
Патрульная полиция Украины задерживает мародеров, пытающихся воспользоваться сложной ситуацией в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 01

"Таких подонков мы, как и небезразличные граждане, задерживаем. Они будут нести ответственность по всей строгости законов военного времени. Обращаюсь к тем, у кого возникает мнение, что пришло время легкой наживы, остановитесь. Ведь такие действия просто недопустимы, и реакция на них будет соответствующая.

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мародера в Николаеве примотали пленкой к столбу. ВИДЕО

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 03
Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 04

Каждый мародер будет не только задержан, но и обесславлен и наказан", - подчеркнул Билошицкий.

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 05

Также смотрите: Российские оккупанты грабят магазин в Бобровице Черниговской области. ВИДЕО

Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 06
Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 07
Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция 02

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Я бачила фотку повністю роздягнених мародерів. Навіть без шкарпеток. На них був лише напис - мародер.
  • Small Jerboa
    Новий український флешмоб:
    "Прикрути голого мародера до стовпа!"

    ...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
  • ina kretova
    пусть это станет украинской традицией для воров))
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости