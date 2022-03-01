Каждый мародер будет обесславлен и наказан, - Патрульная полиция. ФОТОрепортаж
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Патрульная полиция Украины задерживает мародеров, пытающихся воспользоваться сложной ситуацией в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы патрульной полиции Алексея Билошицкого.
"Таких подонков мы, как и небезразличные граждане, задерживаем. Они будут нести ответственность по всей строгости законов военного времени. Обращаюсь к тем, у кого возникает мнение, что пришло время легкой наживы, остановитесь. Ведь такие действия просто недопустимы, и реакция на них будет соответствующая.
Каждый мародер будет не только задержан, но и обесславлен и наказан", - подчеркнул Билошицкий.