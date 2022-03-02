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Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

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2 марта российские оккупанты обстреляли Левобережный район Мариуполя. Под обстрел попал роддом.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Утром Левый берег снова попал под обстрел оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом. Но наши врачи все равно отважно работают: "Левобережный роддом продолжает свою работу! Рожаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родились уже три младенца! Жизнь продолжается!". Российские изверги, заберите свои лапы от нашего города!" – говорится в сообщении.

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Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет 01
Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет 02
Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет 03

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦі ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
  • Александр Карин
    Йобані кремлівські підори! Горіть у пеклі, виблядки! А потім, потрапивши до полону, починають скиглити "Ми самі нє мєстниє. Ми на учєніях. Нам сказалі, што ето Украіна напала на рассєю". Шакали кремлівські, будьте ви прокляті і весь рід ваш!
  • Kolja Stambulskij
    кацапська хвойдо
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