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ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня утром войска РФ в очередной раз нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Количество пострадавших и разрушений уточняется. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

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ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня 01
ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня 02
ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня 03

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Топ комментарии

  • Планшет Студента
    Це хУЙЛО зробило неймовірне- звичайні українці співчувають харківській поліції!
  • время
    Вбивайте цапів без жалю!!! Ця гидота не має право на життя!
  • Сергей Капустин bd8b5f7d
    Россия бомбит Украину. Тысячи невинных жертв, разрушенные дома, дороги. Россияне молча это дело одобряют.
    Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
    Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
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