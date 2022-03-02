ГСЧС о сегодняшнем обстреле Харькова: Горит здание облуправления внутренних дел и жилые дома, есть угроза распространения огня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня утром войска РФ в очередной раз нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"В результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Количество пострадавших и разрушений уточняется. Информация обновляется", - говорится в сообщении.