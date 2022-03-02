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Войска РФ обстреливают Луганщину. В Лисичанске снаряд попал в жилой дом, - Гайдай. ФОТО

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Войска оккупантов продолжают обстреливать Луганщину.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативная информация. В 9:30 г. Лисичанск ул. Московская, 42 прямое попадание в жилой дом;
– по ул. Сосюры, 360, г. Лисичанск (между домами, снаряд не разорвался)
– г. Лисичанск, кв. 50-лет Победы на детской площадке прямое попадание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Продолжаются обстрелы близ Северодонецка, Лисичанска, Золотого-2 и Золотого-4", - отметил Гайдай.

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Войска РФ обстреливают Луганщину. В Лисичанске снаряд попал в жилой дом, - Гайдай 01

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