Защитники Украины после столкновения с оккупантами захватили два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами, - 128 бригада. ФОТОрепортаж

После столкновения со 128-й бригадой россияне скрылись, бросив невредимые танки, БТР-ы и грузовики с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб бригады.

"За минувшие сутки подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады продолжали удерживать рубежи в зоне боевых действий. Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне хаотически отступили, бросив даже невредимую боевую технику. Трофеями наших военных стали два танка, два БТРа и три грузовика с боеприпасами. Отступление россиян имело панический характер, поскольку заброшенная техника не имеет никаких боевых повреждений. Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные силы вооруженных сил Росфедерации. Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев", - говорится в сообщении.

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