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Жители Баштанки отобрали у российских оккупантов и сожгли комплекс "Панцирь-С" стоимостью $15 млн, - Филатов. ФОТОрепортаж

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жители Баштанки на Николаевщине отобрали у врага и сожгли "хваленный комплекс "Панцирь-С".

Об этом Филатов рассказал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Этот народ победить нельзя. Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хвалёный комплекс "Панцирь-С" стоимостью в 15 миллионов долларов. "Народ-победитель" разбегался по украинским полям как крысы", - розповів Філатов.

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Жители Баштанки отобрали у российских оккупантов и сожгли комплекс Панцирь-С стоимостью $15 млн, - Филатов 01
Жители Баштанки отобрали у российских оккупантов и сожгли комплекс Панцирь-С стоимостью $15 млн, - Филатов 02

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Топ комментарии

  • Alexandr Nazarenko 2cc7b435
    Куди, блять, по копаному!!!
  • буков
    Російський Панцир, йди нахуй.
  • Запорізький козак
    ⚡️Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 1 марта, 80% украинцев готовы лично воевать с российскими солдатами.
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