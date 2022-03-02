Жители Баштанки отобрали у российских оккупантов и сожгли комплекс "Панцирь-С" стоимостью $15 млн, - Филатов. ФОТОрепортаж
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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жители Баштанки на Николаевщине отобрали у врага и сожгли "хваленный комплекс "Панцирь-С".
Об этом Филатов рассказал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Этот народ победить нельзя. Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хвалёный комплекс "Панцирь-С" стоимостью в 15 миллионов долларов. "Народ-победитель" разбегался по украинским полям как крысы", - розповів Філатов.