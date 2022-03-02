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Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко. ФОТО

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В Лисичанске русские войска нанесли удар по телевышке.

Об этом сообщил в телеграмме советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нанесли удар по телевышке в Лисичанске", - написал он.

Между тем ГСЧС сообщает, что в 11:30 среды в результате обстрела г. Лисичанска горит магазин "Городок" просп. Победы, 142.

"Также прямое попадание в пивзавод Лисичанска с последующим возгоранием. По прибытии было установлено, что открытого горения не обнаружено, далее проводится разведка", - говорится в сообщении.

После этого обстрела, как говорится в сообщении, начала поступать информация о попадании снарядов в г. Северодонецк, а именно в детский сад, газопровод.

Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 01
Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 02
Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 03
Враг ударил по телевышке в Лисичанске, - Геращенко 04

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Мэр Днепра Филатов о боевом настрое в городе: "С их стороны молокососы, брошенные в пекло. Вонючие буряты. "Модные" кадыровцы, визжащие как свиньи, когда их режут. А с нашей стороны спокойные мужики, готовые на всё. Спокойные, суровые, взрослые мужики. Соль Земли.
  • Kazimir Pokanevitch
    Вакуумна бомба.
    Вчора в німецькій телепрограмі Welt пояснили принцип дії вакуумної (або аерозольної) бомби. яка була скинута на Харків: спочатку вибухово розпилюється запальний аерозоль, а потім він підривається.
    Те, що саме така бомба була скинута на Харків, очевидно: нема кратера. Якби вони влучили в будівлю, це було б складно довести.
    Судячи з відео вибуху біля телевежі в Києві, там була використана також вакуумна бомба.
    На німецький сторінці вікіпедії про цю бомбу написано: "Відповідно до Женевського протоколу III про запальну зброю 1980 року, використання такої системи поблизу цивільної інфраструктури чи навіть проти цивільного населення заборонено".
    На сторінці рашки про заборону нема жодного слова. Але написано: "В настоящее время усилия инженеров, работающих над созданием объёмно-детонирующих боеприпасов, направлены на создание технологии образования более равномерного облака воздушно-топливной смеси и более симметричного его подрыва - то-есть условий, при которых достигается максимальный эффект от взрыва."
    Таким чином вони підтверджують ще й подальші вдосконалення забороненої зброї.
    На все це не забути вказати при підготовці звинувачення рашки в міжнародному трибуналі!
  • Voloshka P.
    та вже кацапи пишуть, що бандерівці страшніші за чеченців.
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