Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС. ФОТО

В Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, в настоящее время воины Объединенных сил крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.

"Вблизи Новотошковского враг пытался прорвать позиции наших войск, но потерпел неудачу и отступил. Российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но отлично сработали украинские артиллеристы. Уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 личные составы", - говорится в сообщении.

Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Вместе к победе!

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