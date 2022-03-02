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Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС. ФОТО

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В Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, в настоящее время воины Объединенных сил крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.

"Вблизи Новотошковского враг пытался прорвать позиции наших войск, но потерпел неудачу и отступил. Российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но отлично сработали украинские артиллеристы. Уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 личные составы", - говорится в сообщении.

Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Вместе к победе!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя, наши удерживают город и наносят врагу потери, - ООС

Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС 01
Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС 02

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    pensiotyan



    Русские женщины!

    Когда будете забирать тело своего сына, брата, мужа, не забудьте приготовиться оплатить десять украинских копеек на кассе, иначе выдадут без пакета.
  • zOVENz PC f7f91800
    Слава Українському Війску!
  • Alexey Chernyavsky
    Ну шо кацапы, бабы еще нарожают? Только это будет уже от китайцев!
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