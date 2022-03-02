Вблизи Новотошковского в Луганской области уничтожена колонна техники оккупантов: 1 танк, 2 БМП и 2 грузовика с личным составом, - ООС. ФОТО
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В Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, в настоящее время воины Объединенных сил крепко удерживают свои позиции и наносят урон агрессору.
"Вблизи Новотошковского враг пытался прорвать позиции наших войск, но потерпел неудачу и отступил. Российские войска предприняли попытку сбежать с поля боя, но отлично сработали украинские артиллеристы. Уничтожена смешанная колонна военной техники захватчиков: 1 танк, 2 бронированные машины пехоты и 2 личные составы", - говорится в сообщении.
Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Вместе к победе!