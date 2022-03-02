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Мэр Чернигова Атрошенко выплатил вознаграждение за убитых и пленных оккупантов. ФОТО

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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выплатил бойцам ВСУ первые деньги за убитых и пленных врагов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на  "Суспільне".

2 марта он выплатил нашим бойцам 600 долларов за двух обезвреженных оккупантов: майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова.

Эту информацию подтвердил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако. По его словам, деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения.

Мэр Чернигова Атрошенко выплатил вознаграждение за убитых и пленных оккупантов 01
Мэр Чернигова Атрошенко выплатил вознаграждение за убитых и пленных оккупантов 02

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Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    За майора можна и тысячу дать
  • Огусто
    Баштанки, половили втікачів заблукавших. МАГУЧАЯ_блть

  • Welle
    Атроха, жги. Чернігів не віддамо.
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