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В России выпустили газету с обложкой "Нет войне", но власти ее запретили. ФОТО

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Газета "Все для вас" в российском Якутске вышла с обложкой "Нет войне", но главный офис Горпечати запретил ее продавать "на всякий случай".

Сообщается, что газету привезли на точки продаж, но не продают, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Горпечати нам заявили, что тираж не будут продавать до "официального письма", потому что "у них там лозунг... Ну, не знаю... Мы запросили у них, чтобы разрешение было..."

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В Горпечати также рассказали, что в Якутске "уже оштрафовали одну девочку на 10 тысяч рублей за то, что у нее был такой лозунг".

В России выпустили газету с обложкой Нет войне, но власти ее запретили 01

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Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    Там бизнесмены. Их бизнес завязан на Европу. Без них заводы местные остановится и прочее. Они на местном уровне пытаются как-то покричать. Была на днях новость схожая по Свердловску, где ряд местных газет против войны выступил. Они теряют деньги. Много денег. Так что это не антивоенные действия, а заботы о кошелке. Хотя нас это вполне устраивает.
  • экзорцист
    Вони дійсно сміливі. Вони на кухнях навіть не бояться шепотіти, що путін - *****.
  • Roman Rjevskiy
    Біля населеного пункту Баловне знищили десант російських окупантів
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