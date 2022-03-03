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В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Войска РФ минувшей ночью обстреляли Лисичанск в Луганской области. Зафиксированы массовые повреждения жилых домов

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной обстрел Лисичанска, 1 мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМД, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован

В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 01
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 02
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 03
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 04
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 05
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 06
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 07
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 08
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 09
В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай 10

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    да, переговоры - это всегда шанс остановить кровопролитие, в случае с рашкой он призрачный, но использовать его надо - это наша позиция на будущих судах
  • GoodWin
    все отстроим после войны, раша не отвертится. дети и внуки еще выплачивать будут контрибуцию.
  • Roman Rjevskiy
    в Токио люди бьют раша магазиы исайд ----- эхо москвы!!!!!!!!!!!
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