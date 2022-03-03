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Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 08017
В результате утреннего обстрела войсками РФ Чернигова вражеский снаряд попал в нефтебазу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Черниговская область. 3 марта около 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. "Информация о жертвах и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечены 25 человек и 5 ед. техники", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС 01
Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС 02
Войска РФ обстреляли Чернигов. Горит нефтебаза, - ГСЧС 03

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