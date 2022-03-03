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Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр. ФОТОрепортаж

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Военнослужащие 93-й ОМБр разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике в Сумской области. На фото - колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты заставляли восстанавливать местных жителей. Не доехали 20 км", - говорится в сообщении.

Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 01
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 02
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 03
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 04
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 05
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 06
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 07
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 08
Защитники Украины вдребезги разбили танковую колонну оккупантов в Сумской области, - 93-я ОМБр 09

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Топ комментарии

  • albacha
    Ой, а кто это сделал?
    ЗСУ? Слава ЗСУ! Героям слава!
  • Василий СПРУТ
    Супер ))))
    93-я ОМБр
  • Слава Свид
    саморозчленение
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