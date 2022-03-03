Глава патрульных Жуков разыскивает "слуг народа" Бужанского и Куницкого: "Русня идет. Надо руки и характер. Ну и как раз х#й войне покажем". ФОТО

Народных депутатов "Слуги народа" Максима Бужанского и Александра Куницкого зовут помочь в защите Украины от российского вторжения.

Об этом сообщил руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ РОЗЫСК! Аххаа. #бать. Промониторил социальные страницы народных депутатов Максима Бужанского и Александра Куницкого) их нет. Удалили. Так это же депутаты от слуги) Представители правоохранительного комитета! Вы где казаки??? Умничали мне в уши все время, как нужно родину любить, давайте теперь я поумничаю в своей стихии! немного танков закопал на подступах, покажу как работать на птурах! Потому что русня идет. И надо руки и характер) ну и как раз х#й войне покажем. Мы же в 14-м сами с собой воевали… Как я понял то #бать народ то вы впереди, а защищать и воевать за народ вы на сй#б? Давайте подтягивайтесь, я правоохранитель, и мне нужна помощь спецназовцев правоохранительного комитета! Как и говорил, критическая и тяжелая ситуация показывает, кто пидарас, а кто нет. Свяжитесь со мной, пожалуйста, народные слуги. Люди все видят! Президент с яйцами на месте вместе с нами, а эти черти на сй#б. Понял. Борьба продолжается", - заявил он.

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