"Бурят" по фамилии "-нов": под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов. ВИДЕО+ФОТО
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В районе Бородянки в Киевской области нашли останки и вещи пилота на месте, где разбился вражеский самолет.
Об этом сообщает в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На шлеме написаны последние три буквы "...нов". Возможно, "Иванов" или "Петров" был такой у мамы. Теперь стал удобрением для Бородянских черноземов", - написал Геращенко.
Он предположил, что именно этот пилот мог сбрасывать бомбы на Бородянку, Ирпень и Макаров.
"Теперь гореть ему в Аду!" – добавил Геращенко.