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"Бурят" по фамилии "-нов": под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов. ВИДЕО+ФОТО

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В районе Бородянки в Киевской области нашли останки и вещи пилота на месте, где разбился вражеский самолет.

Об этом сообщает в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На шлеме написаны последние три буквы "...нов". Возможно, "Иванов" или "Петров" был такой у мамы. Теперь стал удобрением для Бородянских черноземов", - написал Геращенко.

Он предположил, что именно этот пилот мог сбрасывать бомбы на Бородянку, Ирпень и Макаров.

"Теперь гореть ему в Аду!" – добавил Геращенко.

Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 01
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 02
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 03
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 04
Бурят по фамилии -нов: под Бородянкой нашли вещи пилота оккупантов 05

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Taras Klunyk
    Говнов?
  • maximus ac09a5f7
    Ботинки ещё кстати в хорошем состоянии. Его внуки могут их донашивать
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