Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.
"Под Харьковом подразделения Вооруженных сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за отхода подразделений так называемых ЛДНР на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей после оккупации отдельных населенных пунктов в Луганской области.
Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоязычного населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев.
Москали забыли, что предатели всегда остаются предателями.
Победа за нами. Слава Украине", – говорится в сообщении.