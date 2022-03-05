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Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС. ФОТО

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Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"День десятый. Во время боев военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен двух оккупантов, которых Путин послал на верную смерть. Им повезло, они живы. Другим оркам не повезло. Их никому не нужные трупы остались на поле боя. Победа за нами!", - говорится в сообщении.

Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС 01
Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС 02
Защитники Украины взяли в плен двух российских оккупантов, - ООС 03

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Топ комментарии

  • Sytnyk Igor
    ****.. які ж вони опудала, *****.. Вєдущая армія міра.. Фу, нищота..
  • владимир культенко
    бомжі якісь
  • Йцу Кенг 07b0c614
    не знаю откуда инфа, но пишут такое:

    Александр Коваленко
    @zloy_odessit

    Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
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