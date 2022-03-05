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"Не надо нас кормить! Хватит убивать!", - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской "гуманитарки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Украинцы в оккупированном Бердянске Запорожской области вышли утром 5 марта на митинг против российских агрессоров и массово отказываются принимать от них так называемую "гуманитарную помощь".

Об этом сообщает Госспецсвязи и местное издание PRO.berdiansk, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованном Госспецсвязи видео украинцы стоят с государственными флагами и скандируют "Україна - понад усе".

PRO.berdiansk отмечает, что с утра 5 марта в разных районах Бердянска появились автомобили с "гуманитаркой" от оккупантов. Некоторые жители выстроились в очереди за едой, но большинство бердянцев вышли на митинги.

Журналисты пишут, что митинг проводится на площади Единства, а также на улице Северной возле супермаркета АТБ.

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Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 01
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 02

Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 03
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянск протестует против оккупантов и массово отказывается от российской гуманитарки 04

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  • Константин См
    в "вєжлівих людєй" суки граються, стару платівку запсутили? - ХЄР вам, вже цей номер не прокатить, вам ніхто не вірить, свинособаки мокшанські!
  • Константин См
    не відповідайте кремлеботам - кидайте їх в спам
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    А чого їх ніхто не хоче бачити в своїх містах?
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