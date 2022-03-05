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Российский танк на Черниговщине уничтожили благодаря чат-боту. ФОТО

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Подбитый танк около села Великая Ось на Черниговщине удалось благодаря информации, которую местные жители предоставили через чат-бот.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Информацию о танке защитники получили через официальный чат-бот.

СБУ просит посылать информацию четко и структурированно:

1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)
2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип
3.Дополнительная информация о направлениях движения, целях и целях
4.Особые приметы подозрительных лиц

"Уничтожаем оккупантов дальше! Вместе победим!" – призывали в спецслужбе.

Российский танк на Черниговщине уничтожили благодаря чат-боту 01

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Ото русня удивилась небось. Хотя судя по танку там с джевелина влетело, экипаж сразу на атомы разложило, даже портянок от них не осталось.
  • Solomon c5c4359c
    Четыре трупааа возле танка, дополнят утренний пейзаж...
  • олег дулик
    Хто навів того і металолом.Так і діло піде веселіше.
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