Российский танк на Черниговщине уничтожили благодаря чат-боту. ФОТО
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Подбитый танк около села Великая Ось на Черниговщине удалось благодаря информации, которую местные жители предоставили через чат-бот.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Информацию о танке защитники получили через официальный чат-бот.
СБУ просит посылать информацию четко и структурированно:
1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)
2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип
3.Дополнительная информация о направлениях движения, целях и целях
4.Особые приметы подозрительных лиц
"Уничтожаем оккупантов дальше! Вместе победим!" – призывали в спецслужбе.