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Российские оккупанты полностью уничтожили село Яковлевка в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В ночь на 3 марта враг совершил авианалет на село Яковлевка Харьковского района. В результате атаки полностью или частично уничтожены все дома в деревне.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Телеграм-канал Общественное, передает Цензор.НЕТ.

Поселок Яковлевка располагается в 30 километрах от Харькова, в нем проживало примерно 600 человек. В ночь на 3 марта русские войска нанесли по нему мощный удар с неба. В результате бомбардировки из 45 домов 21 разрушен полностью, еще 24 сильно повреждены.

Российские оккупанты полностью уничтожили село Яковлевка в Харьковской области 01

По информации следователей полиции, погибли четыре человека, среди них один пограничник. 14 человек получили ранения.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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  • Frol Fedoroff
    Що фашисти у 1941 р., що путінці -рашисти в 2022 р. не бачу ніяких відміностей
  • Иван Петров d4225322
    В Гаагу.
  • Sandra from Lithuania
    Суки! 🤬
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