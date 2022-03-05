Российские оккупанты полностью уничтожили село Яковлевка в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 3 марта враг совершил авианалет на село Яковлевка Харьковского района. В результате атаки полностью или частично уничтожены все дома в деревне.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Телеграм-канал Общественное, передает Цензор.НЕТ.

Поселок Яковлевка располагается в 30 километрах от Харькова, в нем проживало примерно 600 человек. В ночь на 3 марта русские войска нанесли по нему мощный удар с неба. В результате бомбардировки из 45 домов 21 разрушен полностью, еще 24 сильно повреждены.

По информации следователей полиции, погибли четыре человека, среди них один пограничник. 14 человек получили ранения.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мощный взрыв в Киеве. ВИДЕО