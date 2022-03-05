Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек. ФОТО

Российские оккупанты прибегли к циничным действиям в Мариуполе. В частности, они начали разбрасывать взрывоопасные предметы в виде детских игрушек. Местные власти предупреждают об угрозе.