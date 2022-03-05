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Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек. ФОТО

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Российские оккупанты прибегли к циничным действиям в Мариуполе. В частности, они начали разбрасывать взрывоопасные предметы в виде детских игрушек. Местные власти предупреждают об угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Оккупационные российские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек", - говорится в сообщении.

Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек 01

Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.

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  • Ла-ла-ла-ла
    Все вернеться на парашу, їхнім мілітаризованим личинкам.
  • Alexandr Nazarenko 2cc7b435
    Спалить москву до тла разом с кацапами!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР-ПОЖНЁТ БУРЮ...
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