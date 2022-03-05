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Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500. ФОТО

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Войска РФ обстреливают населенные пункты Украины авиационными бомбами ФАБ-500.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500 01
Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500 02
Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500 03

Именно такие бомбы сегодня упали во дворе частного дома, когда рядом рухнул сбитый украинскими войсками российский самолет.

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Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан.

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Топ комментарии

  • Шимус
    пля пипец она же 9тину складывает
  • Muron
    Это - эмбарго: в Россию пришел нефтяной "песец"


    А

    Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.

    Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".

    На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.

    Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.

    Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.

    Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
  • буков
    Треба було їй ще це скинути -
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