Сбитый над Черниговом самолет обстреливал населенный пункт авиационными бомбами ФАБ-500. ФОТО
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Войска РФ обстреливают населенные пункты Украины авиационными бомбами ФАБ-500.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Именно такие бомбы сегодня упали во дворе частного дома, когда рядом рухнул сбитый украинскими войсками российский самолет.
Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан.