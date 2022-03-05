Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В сбитом над Черниговом вражеском самолете СУ-25 один пилот выжил, другой разбился. Оба пилота принимали участие в проведении ракетно-бомбовых ударов по Сирии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm и Telegraf.
Разбившийся летчик, майор Криволапов, на момент операции в Сирии был капитаном, штурманом фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Подполковника ему теперь дадут только посмертно.
"В Сирии они спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у соперника ПВО. В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против более-менее организованной армии".