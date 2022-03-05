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Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В сбитом над Черниговом вражеском самолете СУ-25 один пилот выжил, другой разбился. Оба пилота принимали участие в проведении ракетно-бомбовых ударов по Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm и Telegraf.

Разбившийся летчик, майор Криволапов, на момент операции в Сирии был капитаном, штурманом фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Подполковника ему теперь дадут только посмертно.

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"В Сирии они спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у соперника ПВО. В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против более-менее организованной армии".

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Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 01
Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 02
Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 03
Сбитые над Черниговом российские пилоты бомбили Сирию 04

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Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    Антиасадовцы, с вас магарыч
  • ятутсовсемрядом
    підар іпаний
  • Олександр Ивашин
    "Сирийскими" летчиками должен занятся МУС , в Гааге. И за Сирию , и за Украину должньі ответить , отпускать и менять не стоит . Имхо
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