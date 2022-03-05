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Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

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Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж
Пилот российского самолета, сбитого военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, найден мертвым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессштаб 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

"Мы наконец-то нашли летчика и сам Су-25, который недавно сбили силы ПВО Выговцев. К сожалению, ему повезло чуть меньше, чем пилоту самолета, сбившего 1 ОТБр. А может и больше. После бомбежек жилых районов города, нам кажется, это заслуженная награда", - говорится в сообщении.

Где именно был сбит самолет и когда это произошло, не сообщается.

Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 01
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 02
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 03
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 04
Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр 05

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  • Шимус
    сгорел на работе мля
  • Dr. Liwsy 361dd057
    Чому в ретуші? Тут усі свої. Й не таке бачили.
  • Aleksey NotBad
    Какой то у него нездоровый цвет лица
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