Найдены обломки сбитого российского Су-25 и мертвый пилот, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

Пилот российского самолета, сбитого военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, найден мертвым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессштаб 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

"Мы наконец-то нашли летчика и сам Су-25, который недавно сбили силы ПВО Выговцев. К сожалению, ему повезло чуть меньше, чем пилоту самолета, сбившего 1 ОТБр. А может и больше. После бомбежек жилых районов города, нам кажется, это заслуженная награда", - говорится в сообщении.

Где именно был сбит самолет и когда это произошло, не сообщается.









