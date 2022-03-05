Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведывательную группу, - МВД. ФОТО

Николаевские гвардейцы совместно с ВСУ уничтожили российскую разведовательную группу. 5 марта около 11:00, во время боевого столкновения на блок-посту на въезде в Николаев, был уничтожен бронеавтомобиль "ТИГР".