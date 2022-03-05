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В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Марковке Луганской области, куда войска оккупантов вошли еще 24 февраля, прошел проукраинский митинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Геннадия Ефименко.

В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 01
В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 02

"Марковка. Утро 5 марта. Луганская область. В Марковку войска оккупантов вошли еще 24 февраля", - говорится в сообщении.

В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 03

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В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 04
В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 05
В захваченных оккупантами Марковке и Белокуракино в Луганской области прошел проукраинский митинг 06

Как сообщают местные жители, вчера они также выходили с протестами к оккупантам с требованием уйти.

Проукраинский митинг прошел также в Белокуракино.

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Топ комментарии

  • Tommy Lee
    Мужні люди. Громадяни.
  • Lvbnhj
    Коротко
    ..
    Цю націю не зломити
    Тримаймося. Ми переможемо.
    ...
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Irada
    Ну нет военторга там с автоматами. Не с вилами же теробороне идти на орков.
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