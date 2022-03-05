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На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А. ФОТО

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Военные вооруженных сил Украины захватили российские танки Т-90А в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный.

На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А 01

Бронетехника в количестве двух единиц была захвачена на юге Украины, в какой области – не уточняется.

На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А 02

Захваченные танки Т-90А российские военные имеют на башне защитную решетку.

На южном направлении ВСУ захватили танки Т-90А 03

Справка: Т-90 – созданный в конце 1980 – начале 1990-х годов как глубокая модернизация танка Т-72Б. Т-90А — модификация Т-90, с двигателем В-92С2 мощностью 1000 л. с., улучшенным тепловизионным оборудованием, установлена башня с динамической защитой против бронебойного подкалиберного снаряда.

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  • Бандерівець
    То просто треш якийсь...
    І це друга армія в світі...
  • Артем Шаборонко
    А хваленая армата таки оказалась картонкой
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Мангал
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