Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи "За бабу Веру!", - ВСУ. ФОТО
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Один из знаков отличия украинских вертолетов надпись "За бабу Веру" на хвостовой его части.
Как информирует Цензор.НЕТ, про это сообщают Сухопутные войска ВС Украины.
"Украинские вертолеты имеют на своих бортах следующие знаки различия: две полосы белого цвета на хвостовой части; на фюзеляже нарисован желтый круг, а в нем менее синий, на хвостовой части присутствует надпись "За бабу Веру". Надпись может быть разных цветов", – рассказали Сухопутные войска.