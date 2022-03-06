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Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи "За бабу Веру!", - ВСУ. ФОТО

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Один из знаков отличия украинских вертолетов надпись "За бабу Веру" на хвостовой его части.

Как информирует Цензор.НЕТ, про это сообщают Сухопутные войска ВС Украины. 

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"Украинские вертолеты имеют на своих бортах следующие знаки различия: две полосы белого цвета на хвостовой части; на фюзеляже нарисован желтый круг, а в нем менее синий, на хвостовой части присутствует надпись "За бабу Веру". Надпись может быть разных цветов", – рассказали Сухопутные войска.

Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи За бабу Веру!, - ВСУ 01

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Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи За бабу Веру!, - ВСУ 02
Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи За бабу Веру!, - ВСУ 03

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Топ комментарии

  • A rt fb16bfd9
    😁 В Нью-Йорке россиянин додумался наклеить на машину Z, после чего … его машина внезапно поломалась
  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

    в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
    Постіть по всюду:

    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

    раSSія це імперія зла і брехні!!
  • Garry Grant
    Сука,смоталось за три-девять земель со своего свинарника( в США, Карл!) и все равно,блядь такая продолжает скрепопоносить мечтая чтобы засрашка захватила Америку и весь мир. Кацапизм-это вирус..эпидемия,которую надо лечить кардинальными методами.
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