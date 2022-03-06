Российские оккупанты всю ночь обстреливали Изюм и совершили несколько авианалетов. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские города. В Харьковской области враг силами двух батальонных тактических групп пытается захватить город Изюм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр штаба ООС.

"Украинские защитники стойко обороняют населенный пункт, поэтому противник применил свою коварную и преступную практику - обстрел жилых кварталов. Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что изверги ведут настоящий геноцид украинского народа. Действия русских оккупантов ничем не отличаются от тактики фашистских войск.

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