Большинство личного состава батальонно-тактической группы оккупантов, разбитой под Николаевом, - предатели, которые в 2014 году перешли из Украины в РФ, - СБУ

Путин сам отправил предателей на верную смерть в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Карма в действии! Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава - бывшие украинские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ в Крыму. С тех пор СБУ поименно определила каждого изменника и ждала чтобы наказать их, поскольку они прятались на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Теперь Путин "помог" СБУ привлечь виновных к ответственности - сам отправил предателей на верную смерть в Украину.

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ.

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"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков. Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!", - резюмировали в СБУ .