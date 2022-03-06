Российская авиация разбомбила село Мархаловка в Киевской области: шестеро мирных жителей погибли, среди них один ребенок, - Бутусов. ФОТО

4 марта российская авиация разбомбила село Мархаловка в Киевской области. В результате погибли шесть мирных жителей, среди которых один ребенок.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"4 марта российская авиация разбомбила село Мархаловка Киевской области. Погибли пять взрослых местных жителей и один ребенок. Путин проводит "спецоперацию по борьбе с нацизмом" - большинство жертв при ударах по населенным пунктам составляют гражданские люди", - отметил Бутусов.

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