Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на "Радио Свобода".
В Хабаровске люди стали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержание.
В Иркутске присутствующие пошли маршем. Участники акции пели песню "Пусть всегда будет солнце". Задержали несколько человек.
Больше всего арестованых в Новосибирске - там в отделения доставлено 230 человек, в том числе и журналисты с редакционными заданиями.
В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.
Также в Санкт-Петербурге анонимные активисты провели акцию "заберите солдат и тела обратно в Россию". Активисты сожгли чучело мертвого солдата с мешком на голове, на котором красной краской написали "уберите".
В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них были задержаны полицейскими. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.
В Перми полиция задержала человека с плакатом "Нет войне".
В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.
Акция протеста намечена и в Москве. Пользователи соцсетей сообщают, что на Манежной площади в центре города дежурят более 20-ти автобусов полиции. Правоохранители выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Вход Красной площади закрыт.