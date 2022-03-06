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Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек. ФОТО

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В разных городах России проходят протестные акции против войны с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на "Радио Свобода".

В Хабаровске люди стали в живую цепь и попытались устроить шествие. После этого полиция начала задержание.

В Иркутске присутствующие пошли маршем. Участники акции пели песню "Пусть всегда будет солнце". Задержали несколько человек.

Больше всего арестованых в Новосибирске - там в отделения доставлено 230 человек, в том числе и журналисты с редакционными заданиями.

В Санкт-Петербурге художники вышли на пленэр и стали писать картины, используя цвета украинского флага.

Также в Санкт-Петербурге анонимные активисты провели акцию "заберите солдат и тела обратно в Россию". Активисты сожгли чучело мертвого солдата с мешком на голове, на котором красной краской написали "уберите".

В Томске в антивоенной акции участвовали около 100 человек, 20 из них были задержаны полицейскими. Оставшиеся протестующие пошли шествием в сторону городской администрации.

В Перми полиция задержала человека с плакатом "Нет войне".

В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.

Акция протеста намечена и в Москве. Пользователи соцсетей сообщают, что на Манежной площади в центре города дежурят более 20-ти автобусов полиции. Правоохранители выборочно проверяют у прохожих документы и содержимое сумок. Вход Красной площади закрыт. 

Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 01
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 02
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 03
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 04
Протесты в России против войны: задержали почти 700 человек 05

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Топ комментарии

  • Aleksey NotBad
    Русский бунт, жестокий и беспощадный. 10 протестующих, 100 ментов и 1000 ждущих когда же эти 100 ментов наваляют десятерым выскочкам.
  • belge
    Безмозглые кацапские мусора. Вас же, баранов, тоже на убой погонят.
  • NCG
    улицы полны ментов, но хунта в украине...
    пока не произойдет ментальный слом
    они так и будут по 100 200 выходить
    толку ноль от этого
    если выйдут сотни тысяч тогда менты и прочий мусор ничего не сможет сделать
    но этого ждать можно столетиями
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