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По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске. ФОТОрепортаж

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Донецкая область снова под обстрелами российских оккупантов.

Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ВГА. Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15.

По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 01
По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 02
По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 03
По меньшей мере 2 погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые многоэтажки в Краматорске 04

Сейчас на месте работают правоохранители и эксперты, устанавливая точное количество погибших и раненых. Пострадавшим людям оказывают помощь медики. При необходимости – госпитализируют. Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – вроде такой, которую сбили вчера близ Краматорска наши силы ПВО.

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Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    кацапы, вы все соучасники преступлений хйла
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ ВБИВЦІ ЩО ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Shaken cocktail
    tvari ...
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