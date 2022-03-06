"Заезженная пластинка": военным ВСУ на телефоны снова приходят угрозы. ФОТО

Россияне отправляют нашим военным сообщения с угрозами. Наверное, более разумных форм общения оккупанты не знают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на пресс-службу Операции объединенных сил в фейсбуке.

"Заезженная пластинка" российских оккупантов

Ничего нового русские пропагандисты придумать не могут. Все, кто был в районе проведения антитеррористической операции, еще в 2014 году хорошо помнят, как на телефоны приходили угрозы или какие-то непонятные сообщения. Так и сейчас нашим защитникам начали снова приходить подобные смс. Но они не пугают, а скорее веселят украинских бойцов, потому что такая неловкая попытка психологического воздействия лишь демонстрирует беспомощность российских "агентов влияния".

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