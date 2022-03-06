Новости • Война

"Заезженная пластинка": военным ВСУ на телефоны снова приходят угрозы. ФОТО

2329757
Россияне отправляют нашим военным сообщения с угрозами. Наверное, более разумных форм общения оккупанты не знают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на пресс-службу Операции объединенных сил в фейсбуке.

"Заезженная пластинка" российских оккупантов

Заезженная пластинка: военным ВСУ на телефоны снова приходят угрозы 01

Ничего нового русские пропагандисты придумать не могут. Все, кто был в районе проведения антитеррористической операции, еще в 2014 году хорошо помнят, как на телефоны приходили угрозы или какие-то непонятные сообщения. Так и сейчас нашим защитникам начали снова приходить подобные смс. Но они не пугают, а скорее веселят украинских бойцов, потому что такая неловкая попытка психологического воздействия лишь демонстрирует беспомощность российских "агентов влияния".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики нанесли на свои машины надписи "За бабу Веру!", - ВСУ. ФОТО

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Текст написан по дебильному ,надо писать ,мы найдём тебя и отсосём ...
  • Йцу Кенг 07b0c614
    4-я полицейская моторизованная дивизия СС
    4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
  • belge
    А шо делать, если из своего - только кокошник? Всё спижженое: парламент, сенаторы, полиция, геббельсовская риторика, борщ, Поддубный. Королёв, Киевская Русь с богатырями. "Русскую" матрёшку у японцев с.издили. пельмени - у китайцев, и пр.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости