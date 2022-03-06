Последствия ракетного удара российских оккупантов по аэропорту в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

6 марта российская авиация обстреляла Винницу, по которой было выпущено 8 ракет, разрушен аэропорт, пострадал военный объект.

В сети появились фото и видео последствий российских обстрелов, информирует Цензор.НЕТ.

"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов в район Гавришевки было попадание в военный объект. Сейчас работает ГСЧС", - заявил глава Винницкой ОГА, Сергей Борзов.

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