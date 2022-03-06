Депутаты разных уровней по всей Украине обращаются к государствам-членам НАТО о закрытии неба. ФОТО

Депутаты Ривненского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО о закрытии неба над Украиной.