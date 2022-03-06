Российские оккупанты везли с собой форму для парада, но что-то пошло не так, - ССО. ФОТО
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Российские оккупанты во время вторжения в Украину взяли с собой парадную форму.
Об этом в Facebook сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику.
Даже везли с собой парадную форму с приколотыми медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть – в плену просит о прощении.
Как это можно простить?..." - говорится в сообщении.