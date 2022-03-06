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ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто. ФОТОрепортаж

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Украинские военные под Северодонецком разбили передовой отряд российских оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Успешная контратака под Северодонецком – украинские воины уничтожили передовой отряд российских войск. Украинская армия эффективно обороняет Северодонецк – ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Сегодня в ходе короткой контратаки наши подразделения разгромили передовой отряд противника, уничтожено 3 БМП два автомобиля", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, силы командования ООС успешно отражают все атаки оккупантов и наносят им большие потери.

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ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 01
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 02
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 03
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 04
ВСУ разбили передовой отряд войск РФ под Северодонецком: Уничтожено 3 БМП и два авто 05

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Топ комментарии

  • Nature of Ukraine
    Добре що всіх вбили і не брали полонених. Всіх хто не кинув зброю тре вбивати...
  • Vika Lysenko
    Героям Слава ! Слава ЗСУ ! МОЛОДЦЫ ! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ! Украина ПОБЕДИТ РАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ОККУПАНТОВ !
  • Саша Иванов 67f184a3
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