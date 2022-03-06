Улицу "Русскую" в Чехии "переименовали" в "Русский военный корабль, иди нах#й". ФОТО
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В Чехии местные жители "переименовали" улицу "Русскую".
Об этом в Facebook сообщила журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.
В Праге есть улица "Русская". По-чешски это "Ruská". Чешские активисты ее "переименовали" – на таблички наклеили такие же наклейки, но с другим названием. Теперь эта улица называется "Ruská válečné lodi, jdi do prdele". Что переводится как "Русский военный корабль, иди нах#й", - говорится в сообщении.